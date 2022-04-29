Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович намекнул, что железнодорожный мост в Мелитополе не просто так "устал" и "сломался". Это хорошая работа разных украинских сил.

Актуально Двоякое ощущение, – мэр Мелитополя наконец-то прокомментировал подрыв моста

Наши хорошо работают

Он подчеркнул, что подрыв моста в Мелитополе создает серьезные проблемы для оккупантов. Именно через него они снабжали горючим, оружием и техникой своих войска как под Мариуполем, так и на запорожском направлении.

Наши силы умело работают по всей территории Украины, обеспечивая надежную оборону наших войск,

– отметил Арестович.

Он призвал всех верить как в Вооруженные Силы, так и военно-политическое руководство Украины.

К теме – россияне в настоящей панике из-за разрушенного моста: смотрите видео 24 канала