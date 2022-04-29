Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович натякнув, що залізничний міст в Мелітополі не просто так "втомився" і "зламався". Це – гарна робота різних українських сил.

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Наші добре працюють

Він наголосив, що підрив моста в Мелітополі створює серйозні проблеми для окупантів. Саме через нього вони постачали пальне, зброю та техніку для своїх військ як під Маріуполем, так і на запорізькому напрямку.

Наші сили вправно працюють по всій території України, забезпечуючи надійну оборону наших військ, – зазначив Арестович.

Він закликав усіх вірити як у Збройні Сили, так і у військово-політичне керівництво України.

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