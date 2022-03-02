Наши военные сражаются как львы, а враг истощается, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз обратился к украинцам из-за полномасштабного наступления России на Украину. Он подчеркнул, что украинские военные крепко держат оборону.

По его словам, враг истощается, а на отдельных участках вынужден тактически отступать.

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"Наши военные дерутся как львы по всем направлениям и крепко держат оборону", – подчеркнул Шмыгаль.

В то же время, десятки тысяч резервистов пополняют ряд нашей армии, а в Украину едет оружие из разных уголков мира.

Главное – это то, что растерянность и страх, который был у многих людей в первые два дня войны, сменились собранностью и отвагой.

– сказал он.

И добавил: "Все понимают, что мы ведем освободительную войну за свою землю и за свое будущее. И мы не простим врагу его преступления. За ракетные залпы по украинским городам – Харькову, Киеву, Житомиру – обязательно будут наказаны в Гааге не только исполнители, но и авторы этого бесчеловечного замысла".

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