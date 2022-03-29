Президент подчеркнул, что защитникам удалось освободить Ирпень. Зеленский поблагодарил всех, кто работал на этот результат.

Отметьте Нам нельзя перегореть, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

Наши защитники продвигаются на Киевщине, возвращают контроль над украинской территорией,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер рассказал: оккупантов отталкивают от Ирпеня, отталкивают от Киева. Однако, к сожалению, пока рано говорить о безопасности в этой части области. Боевые действия продолжаются.

Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Враг пытается восстанавливать разбитые подразделения. Уровень потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться.

Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают российских захватчиков, что так будет с каждым.

Ситуация остается напряженной в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, Донбассе и Юге.

Зеленский подчеркнул, что ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно и мудро – насколько это возможно. Без чрезмерной эйфории и без самонакручивания.

"Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть. Нам нельзя выжигать эмоции сейчас. Нельзя завышать ожидания. Просто чтобы не перегореть", – заявил Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 28 марта: смотрите видео