Президент наголосив, що захисникам вдалося звільнити Ірпінь. Зеленський подякував усім, хто працював на цей результат.

Зауважте Нам не можна перегоріти, – Зеленський записав нове звернення до українців

Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією,

– заявив Зеленський.

Український лідер розповів: окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Однак, на жаль, поки зарано говорити про безпеку у цій частині області. Бойові дії тривають.

Зеленський наголосив, що російські окупанти утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Ворог намагається відновлювати розбиті підрозділи. Рівень втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися.

Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують російських загарбників, що так буде з кожним.

Ситуація залишається напруженою на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донбасі та Півдні.

Зеленський наголосив, що ситуацію зараз треба сприймати врівноважено та мудро – наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії та без самонакручування.

"Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти", – заявив Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського за 28 березня: дивіться відео