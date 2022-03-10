На подступах к Киеву ВСУ полностью готовы к встрече с врагом. Об этом в Генштабе ВСУ сообщили 10 марта.

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Наступление врага на Чернигов сдерживают на Северском направлении.

На Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева,

– говорится в сообщении.

ВСУ крепко держат оборону на путях в Киев. Они хорошо защищаются и удерживают определенные границы.

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