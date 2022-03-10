На підступах до Києва ЗСУ повністю готові до зустрічі з ворогом. Про це в Генштабі ЗСУ повідомили 10 березня.

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Наступ ворога на Чернігів стримують на Сіверському напрямку.

На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва,

– мовиться в повідомленні.

ЗСУ міцно тримають оборону на шляхах до Києва. Вони добре захищаються та утримують визначені межі.

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