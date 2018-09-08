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Наши люди повсюду: еще один министр Канады рассказала об украинских корнях

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Кирсти Данкан
Кирсти Данкан / Фото из открытых источников

Министр науки и спорта Канады Кирсти Данкан рассказала о своем украинском происхождении. Около века назад ее родственники приехали в Канаду.

Об этом сама министр объявила во время церемонии открытия Генконсульства Украины в Эдмонтоне, сообщает Укринформ.

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"В начале ХХ века моя семья приехала в Канаду из Украины и поселилась на Западе. Однако со временем предки потеряли контакт с родственниками", – сказала Данкан.

Когда мигранты прибывали в Канаду, то часто теряли связь с семьей, реже писали письма,
– отметила министр.

По словам Данкан, открытие Генконсульства Украины “усилит и так крепкую дружбу между нашими государствами”.

"Сегодня – важный исторический и очень эмоциональный для меня день", – подытожила она.

Напомним, что обострение отношений между Канадой и Соединенными Штатами во время переговоров о североамериканской зоне свободной торговли может ослабить единство среди ключевых партнеров по антироссийской коалиции.

Теги: Новости Украины МИД Украины Канада
Источник: 24 Канал
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