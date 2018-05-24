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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Наши защитники уничтожили двух боевиков на Донбассе, – данные разведки

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Украинские военные
Украинские военные / Минобороны

За прошедшие сутки, 23 мая, на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения. Однако наши войска дали адекватный ответ противнику.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Так, по данным разведки, двух пророссийских боевиков ликвидировали, трех – ранили.

Наиболее напряженной ситуация была в окрестностях населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево и у Шахты Бутовка.

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям,
– отметили в сообщении.

Двое наших защитников получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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