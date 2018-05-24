Наши защитники уничтожили двух боевиков на Донбассе, – данные разведки
За прошедшие сутки, 23 мая, на Донбассе боевики 38 раз обстреляли наши позиции, били по всей линии разграничения. Однако наши войска дали адекватный ответ противнику.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Читайте также: Порошенко назвал условие, при котором Украина применит "Джавелины" на Донбассе
Так, по данным разведки, двух пророссийских боевиков ликвидировали, трех – ранили.
Наиболее напряженной ситуация была в окрестностях населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево и у Шахты Бутовка.
Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям,
– отметили в сообщении.
Двое наших защитников получили ранения. Их оперативно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.
Выбор редакции
-
Россия готовится к масштабным военным действиям на Донбассе: Турчинов назвал дату наступлениясегодня, 09:11
-
Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларусисегодня, 08:09
-
70-80% судей подумает, стоит ли брать взятку, – эксперт об Антикоррупционном судесегодня, 07:01