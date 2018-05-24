Наші захисники знищили двох бойовиків на Донбасі, – дані розвідки
Минулої доби, 23 травня, на Донбасі бойовики 38 разів обстріляли наші позиції, гатили по всій лінії розмежування. Проте наші війська дали адекватну відповідь ворогу.
Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.
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Так, за даними розвідки, двох проросійських бойовиків ліквідували, трьох – поранили.
Найбільш напруженою ситуація була в околицях населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцеве та біля Шахти Бутівка.
Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби на цій ділянці не відбулось розведення військ згідно з досягнутими раніше домовленостями,
– зазначили у повідомленні.
Двоє наших захисників дістали поранення. Їх оперативно доправили до шпиталю і надали необхідну допомогу.
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