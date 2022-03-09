В то же время, верить слезам пленных россиян уже не стоит. Об этом в эфире 24 канала рассказал нацгвардеец Виталий Марков.

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Это зверство, когда бомбят мирные города.

"Наши 50 ангелов, ради которых мы не сдадимся – это прямое доказательство зверства "русского мира". Это доказательство зверства, когда бомбят мирные города", – сказал Виталий Марков.

Он отметил, что оккупантам нет разницы, по какому городу наносить удары, ведь у россиян есть одна цель – уничтожить Украину, народ и нацию.

"Поэтому я лично после тех зверств, о которых знаю, какие пересказывают сослуживцы, освещают журналисты (даже сами кадры, когда расстреливают гражданский автомобиль) – этим слезам не верю", – заявил Виталий Марков.

Вторгшиеся на нашу землю россияне уже унесли жизни более 50 украинских детей. 9 марта оккупанты цинично обстреляли детскую больницу и роддом в Мариуполе.

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