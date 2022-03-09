Водночас вірити сльозам полонених росіян вже не варто. Про це в ефірі 24 каналу розповів нацгвардієць Віталій Марків.

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Це звірство, коли бомблять мирні міста, – Марків

"Наші 50 янголів, заради яких ми не здамося – це прямий доказ звірства "руского міра". Це доказ звірства, коли бомблять мирні міста", – сказав Віталій Марків.

Він зазначив, що окупантам нема різниці, по якому місту завдавати удари, адже у росіян є одна мета – знищити Україну, народ та націю.

"Тому я особисто після тих звірств, про які знаю, які переказують побратими, висвітлюють журналісти (навіть самі кадри, коли розстрілюють цивільний автомобіль) – цим сльозам не вірю", – заявив Віталій Марків.

Росіяни, які вторглися на нашу землю, вже забрали життя понад 50 українських дітей. 9 березня окупанти цинічно обстріляли дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

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