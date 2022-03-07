Друзьям приятно сидеть в кафе Парижа, Берлина и смотреть, как сносят их родные города, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента предположил, что друзьям из его окружения приятнее отдыхать в Европе, чем бороться за свою страну во время войны.

Об этом советник Офиса Президента написал в твитере. Подоляк подчеркнул, что города-герои будут продолжать борьбу.

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Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Неспешно пить черный кофе с круассаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли,

– написал Михаил Подоляк.

И добавил, что умирая города все-таки борются.

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