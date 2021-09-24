У цій історії є кілька дійсно дуже цікавих моментів. Зокрема, хто і як саме голосував.

К теме Рада приняла закон об олигархах: как голосовали разные фракции

Законопроєкт №5599 грізно і довго зветься "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті". Коротко його називають "антиолігархічний".

Так от, за нього проголосували аж 279 депутатів. Водночас я думав, що і 226 не назбирається, які мінімально необхідні.

З тих 279 голосів аж 229 були "Слугами народу", до яких долучилися члени "За майбутнього", "Довіри" і "Голосу".

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2 головних висновки

Які висновки ми можемо з того зробити.

По-перше, монобільшість існує і досі, якщо треба. Як ми бачимо з сьогоднішнього голосування, то вони збирають навіть і більше голосів, аніж потрібно.

По-друге, ті фракції та депутатські групи дійсно є ситуативними союзниками провладній партії. Коли треба, або коли вони вмотивовані у той чи інший спосіб, то "Довіра" і "За майбутнє" завжди раді своє плече "Слугам народу" підставити.

Цікавий момент з "Голосом"

Ну і з "Голосом" цікавий момент. Ті 11 осіб, що проголосували "за" – це не ті, хто з Кірою Рудик та Ярославом Железняком. Саме про них казали, що вони раді голосувати в унісон із Банковою.

Навпаки. Ці 11 людей – це ті, хто від Рудик і Железняка відкололися. Свою підтримку Банковій вони пояснили, що хоча закон цей слабенький і ні про що, але вони все одно проти олігархів.

Союзники Разумкова

Тепер до того, чому сама Кіра Рудик та Ярослав Железняк своїх голосів на підтримку Банковій не дали. Вони з паном Разумковим тепер у союзниках, а це той спікер українського парламенту, який свою посаду з рук Зеленського отримав. Тепер тому Зеленському себе протиставляє.



Кіра Рудик і Ярослав Железняк не підтримали закон / Колаж 24 каналу

Цей пан Разумков взагалі не голосував, адже він на лікарняному. Злі язики кажуть, що взагалі вкрай вдало склалося у пана спікеру з його хворобою.

Мовляв, він в такий спосіб уникнув ситуації, коли будь-яким своїм голосування він би точно когось розізлив. Чи то олігархів, якби натис кнопку "за", чи то Зеленського, якби натис кнопку "проти".

Утім, ми ж з вами цим злим язикам не віримо. Ми віримо, що з хворобою просто так зійшлося, а тому спікеру не довелося демонструвати на загал свій остаточний вибір – президент чи олігархи.

Тимошенко "проскочила"

І, до речі, подібно пану Разумкову іще одній людині вдалося проскочити між крапельками – Юлії Тимошенко.

Її фракція у повному складі утрималася і не голосувала. Це такий собі класичний варіант "і нашим, і вашим".



Фракція Тимошенко утрималась під час голосування / Фото 24 каналу

Тандем Порошенка з Медведчуком

Проти запобігання загрозам нацбезпеки від олігархів голосувала "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.



Фракції Порошенка і Медведчука мали спільну думку / Колаж 24 каналу

Комусь цей тандем може здатися дивним, але не тим, хто дивився розслідування Бігуса по телефонних розмовах кума Путіна.

Довідка. Мовиться про розслідування команди Дениса Бігуса. Вони опублікували плівки Віктора Медведчука, на яких чути розмови з терористами. На них часто Медведчук називає людину "наш головний". Ймовірно, мовиться про Порошенка.

Для чого цей закон

Із розбором голосування закінчили. Тепер до того, що цей закон означатиме і які матиме наслідки.

Чимало з дійсно поважних людей цей закон критикують. Кажуть, що він "беззубий". Та й взагалі, мовляв, навіщо було вигадувати велосипед з РНБО, якщо для поборення олігархів треба дотиснути судову реформу й перезавантажити податкову та антимонопольний комітет.

Обратите внимание Судебная реформа и прозрачность, – дипломат о требованиях для реальной деолигархизации в Украине

І от все правильно кажуть ці поважні люди. Ми розуміємо, що судова реформа пробуксовує, а антимонопольний комітет та податківці – як той ховрах, якого ніхто не бачить, хоча він має десь тут бути.

От якщо в нас є розуміння, що ці реформи і перезавантаження пробуксовують, адже вони саботовані – то, як на мене, хай хоч через РНБО спробують з тими олігархами хоч щось поробити. Хай обмежать їхні апетити, вплив та щоденне збагачення на державі.