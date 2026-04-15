Искали 10 дней: на Ривненщине нашли тело 4-летнего мальчика, который утонул вместе с братом

После десяти дней поисков в селе Колки на Ривненщине 15 апреля спасателям удалось найти тело 4-летнего мальчика. Он находился примерно в километре от места исчезновения.

Об этом информирует ГСЧС Украины.

Где нашли тело мальчика?

15 апреля на Ровенщине завершились поиски мальчика, который исчез 10 дней назад в селе Колки. Ребенка нашли в километре от места исчезновения – водолазы уже подняли его тело на поверхность.

Ранее, 5 апреля, было обнаружено тело его младшего 3-летнего брата.

В ГСЧС проинформировали, что к поискам 4-летнего мальчика было привлечено 60 спасателей ГСЧС, полицейских, неравнодушных людей, волонтеров и кинологов.

За это время обследовали около 224 гектаров территории и акватории реки Горынь – проверили береговую линию, прибрежные участки и дно водоема, используя спецтехнику и лодки.

Для осмотра дна реки и труднодоступных мест использовались подводные дроны, эхолоты и БпЛА.

Сейчас на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств трагедии,

– добавили спасатели.

Какие детали трагедии на Ровенщине?