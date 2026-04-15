Искали 10 дней: на Ривненщине нашли тело 4-летнего мальчика, который утонул вместе с братом
- На Ровенщине нашли тело 4-летнего мальчика, который утонул вместе с братом, через 10 дней после исчезновения.
- В поисках принимали участие 60 спасателей, полицейские, волонтеры, кинологи и использовалась специальная техника.
После десяти дней поисков в селе Колки на Ривненщине 15 апреля спасателям удалось найти тело 4-летнего мальчика. Он находился примерно в километре от места исчезновения.
Об этом информирует ГСЧС Украины.
Где нашли тело мальчика?
15 апреля на Ровенщине завершились поиски мальчика, который исчез 10 дней назад в селе Колки. Ребенка нашли в километре от места исчезновения – водолазы уже подняли его тело на поверхность.
Ранее, 5 апреля, было обнаружено тело его младшего 3-летнего брата.
В ГСЧС проинформировали, что к поискам 4-летнего мальчика было привлечено 60 спасателей ГСЧС, полицейских, неравнодушных людей, волонтеров и кинологов.
За это время обследовали около 224 гектаров территории и акватории реки Горынь – проверили береговую линию, прибрежные участки и дно водоема, используя спецтехнику и лодки.
Для осмотра дна реки и труднодоступных мест использовались подводные дроны, эхолоты и БпЛА.
Сейчас на месте работают правоохранители для установления всех обстоятельств трагедии,
– добавили спасатели.
Какие детали трагедии на Ровенщине?
Братья исчезли 5 апреля вечером. Тогда 35-летняя жительница Колков обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мальчиков, которые поехали покататься на велосипеде и не вернулись. В тот же день в водоеме правоохранители обнаружили тело младшего брата – 3-летнего мальчика.
Правоохранители впоследствии сообщили, что дети приехали к 56-летней бабушке погостить, так как их мать работает за границей.
В семье есть еще двое детей – 18-летняя девушка и 15-летний парень. Семью характеризуют как благополучную.