Грузинские правоохранители оперативно приступили к расследованию инцидента. Подозревают, что все произошло из-за проявления халатности со стороны сотрудника тюрьмы.

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В Глданской тюрьме в Грузии скончался гражданин Украины

В тюрьме №8 в Тбилиси скончался заключенный – 32-летний гражданин Украины. По данным грузинских СМИ, погибшего звали Егор Грегенко. Его тело обнаружили 24 ноября в 7 часов утра.

В пенитенциарной службе рассказали, что "дежурный врач заметил осужденного, лежавшего горизонтально в постели без пульса". Признаков насилия после внешнего осмотра не обнаружили.

Важно. Мужчина отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками (осужден по статье о "незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств" на 9 лет).

В тюрьме говорят, что мужчина прошел медосмотр, вакцинацию против коронавируса, и ни на что не жаловался.

В настоящее время правоохранители расследуют инцидент по подозрению в халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения.

Уместно напомнить и о следующем: