Грузинские правоохранители оперативно приступили к расследованию инцидента. Подозревают, что все произошло из-за проявления халатности со стороны сотрудника тюрьмы.
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В Глданской тюрьме в Грузии скончался гражданин Украины
В тюрьме №8 в Тбилиси скончался заключенный – 32-летний гражданин Украины. По данным грузинских СМИ, погибшего звали Егор Грегенко. Его тело обнаружили 24 ноября в 7 часов утра.
В пенитенциарной службе рассказали, что "дежурный врач заметил осужденного, лежавшего горизонтально в постели без пульса". Признаков насилия после внешнего осмотра не обнаружили.
В тюрьме говорят, что мужчина прошел медосмотр, вакцинацию против коронавируса, и ни на что не жаловался.
В настоящее время правоохранители расследуют инцидент по подозрению в халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения.
Уместно напомнить и о следующем:
- В клубе в Праге 11 октября охранник ударил украинского заробитчанина Павла Ратова, впоследствии мужчина скончался.
- В ноябре в Польше авто наехало на голову украинцу, работавшему в канализации.
- Михеил Саакашвили, также являющийся гражданином Украины, решил прекратить голодовку в заключении в Грузии.