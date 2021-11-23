В середине ноября третий грузинский президент все же решил прекратить голодовку. Гематолог Нино Шарашенидзе сообщила, что впоследствии экс-главу государства осмотрел Совет врачей.
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По ее словам, с каждым днем состояние здоровья Михеила Саакашвили улучшается и стабилизируется.
Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент гораздо активнее. Сегодня была первая попытка ее провести,
– сказала Нино Шерешениде.
Саакашвили прекратил голодовку
- Саакашвили начал голодовку 1 октября, после чего его состояние здоровья ухудшилось.
- Впоследствии политика перевели в специально оборудованную комнату военного госпиталя.
- Бывший президент 20 ноября начал питаться по специальной схеме.