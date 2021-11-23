У середині листопада третій грузинський президент все ж вирішив припинити голодування. Гематолог Ніно Шарашенідзе повідомила, що згодом ексглаву держави оглянула Рада лікарів.

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За її словами, з кожним днем стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі покращується та стабілізується.

Корекція ліків, що приймаються, на підставі лабораторного спостереження проводиться регулярно. Сьогодні ми мали ще й гастроентеролога. Фізично пацієнт набагато активніший. Сьогодні була перша спроба її провести,

– сказала Ніно Шарашенідзе.

Зверніть увагу! Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив, що перший день відновлення після голодування минув нормально. У госпіталі він почувається краще, ніж у в'язниці.

Саакашвілі припинив голодування