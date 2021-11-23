У середині листопада третій грузинський президент все ж вирішив припинити голодування. Гематолог Ніно Шарашенідзе повідомила, що згодом ексглаву держави оглянула Рада лікарів.
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За її словами, з кожним днем стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі покращується та стабілізується.
Корекція ліків, що приймаються, на підставі лабораторного спостереження проводиться регулярно. Сьогодні ми мали ще й гастроентеролога. Фізично пацієнт набагато активніший. Сьогодні була перша спроба її провести,
– сказала Ніно Шарашенідзе.
Саакашвілі припинив голодування
- Саакашвілі почав голодування 1 жовтня, опісля його стан здоров'я погіршився.
- Згодом політика перевели у спеціально обладнану кімнату військового госпіталю.
- Колишній президент 20 листопада почав харчуватися за спеціальною схемою.