Грузинські правоохоронці оперативно розпочали розслідування інциденту. Підозрюють, що все сталося через прояв недбалості з боку співробітника в'язниці.
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У Глданській в'язниці у Грузії помер громадянин України
У в'язниці №8 у Тбілісі помер ув'язнений – 32-річний громадянин України. За даними грузинських ЗМІ, загиблого звали Єгор Грегенко. Його тіло знайшли 24 листопада о 7 годині ранку.
У пенітенціарній службі розповіли, що "черговий лікар помітив засудженого, який лежав горизонтально у ліжку без пульсу". Ознак насильства після зовнішнього огляду не виявили.
У в'язниці кажуть, що чоловік пройшов медогляд, вакцинацію проти коронавірусу, і ні на що не скаржився.
Наразі правоохоронці розслідують інцидент за підозрою у недбалості з боку співробітника пенітенціарної установи.
Доречно нагадати й про таке:
- У клубі в Празі 11 жовтня охоронець вдарив українського заробітчанина Павла Ратова, згодом чоловік помер.
- У листопаді у Польщі авто наїхало на голову українцю, який працював у каналізації.
- Міхеіл Саакашвілі, який також є громадянином України, вирішив припинити голодування в ув'язненні у Грузії.