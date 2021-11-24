За словами товариша, 65-річний мандрівник дорогою послизнувся та сильно вдарився головою. Згодом бізнесмен помер від важких травм, яких зазнав унаслідок інциденту.
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Засоби масової інформації пишуть, що Ілія Кокая захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він піднявся на найвищу гору Африки – Кіліманджаро, і встановив там прапор Грузії.
Кокая піднявся на Кіліманджаро / Фото ФК "Зестафоні"
Що відомо про бізнесменаІлія Кокая володів мережею готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також часткою заводу феросплавів. У 2016 році балотувався до парламенту в окрузі Зестафоні.
Тоді він був незалежним кандидатом і за нього віддали свій голос 19,8% виборців – цей третій результат. У 2004 разом із партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні".
У Грузії загинув український альпініст
- У Грузії після підняття на гору Тетнульд загинув 36-річний Петро Борис.
- Смерть спіткала українця внаслідок сходження на вершину висотою 4 852 метри.
- Протягом життя він був пластуном і невтомним мандрівником.