За словами товариша, 65-річний мандрівник дорогою послизнувся та сильно вдарився головою. Згодом бізнесмен помер від важких травм, яких зазнав унаслідок інциденту.

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Засоби масової інформації пишуть, що Ілія Кокая захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він піднявся на найвищу гору Африки – Кіліманджаро, і встановив там прапор Грузії.



Кокая піднявся на Кіліманджаро / Фото ФК "Зестафоні"

Що відомо про бізнесмена Ілія Кокая володів мережею готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також часткою заводу феросплавів. У 2016 році балотувався до парламенту в окрузі Зестафоні.



Тоді він був незалежним кандидатом і за нього віддали свій голос 19,8% виборців – цей третій результат. У 2004 разом із партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні".

У Грузії загинув український альпініст