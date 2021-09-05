Попередньо відомо, що він помер після сходження на гору висотою 4852 метри. Про це повідомили у фейсбуці "Пласту".
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36-річний Петро Борис загинув після сходження з гори
З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким,
– розповіли у організації.
Трагедія трапилась після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, що на північному заході Грузії.
Попередньо відомо, що чоловік загинув після завершення сходження.
Що відомо про Петра Бориса
- Чоловік був членом куреню "Сіроманці" й активним учасником пластових заходів та таборів.
- Петро Борис родом з Городка, що у Львівській області.
- Дружина Петра, Юлія Борис, написала у фейбуці, що попередньо парастас планують у вівторок, 7 вересня. Та детальніше знатимуть тільки 6 вересня.
- Також попередньо вечір пам'яті запланували на вечір суботи, 11 вересня.
- Перед тим дружина написала, що загибель Петра Бориса – "нещасний випадок".