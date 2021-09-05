Попередньо відомо, що він помер після сходження на гору висотою 4852 метри. Про це повідомили у фейсбуці "Пласту".

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36-річний Петро Борис загинув після сходження з гори

З глибоким сумом повідомляємо про загибель пластуна Петра Бориса. Висловлюємо щирі співчуття дружині Юліанні Борис, рідним і близьким,

– розповіли у організації.

Трагедія трапилась після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, що на північному заході Грузії.

Попередньо відомо, що чоловік загинув після завершення сходження.

Що відомо про Петра Бориса