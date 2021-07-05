Тетнульді, висотою 4 852 метри, розташована у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта. Сходження відбувалось під час зборів, які проводила Федерація Альпінізму Києва.
Раніше Заблукали у горах: в Альпах на смерть замерзли дві туристки
Анатолій зірвався на сніжному схилі
57-річний Анатолій Мрачковський зірвався на сніжному схилі на висоті 3400 метрів. Альпініста екстрено доставили гелікоптером в лікарню Местії. Проте медики нічим допомогти не могли і лише констатували смерть.
Загиблий був альпіністом з досвідом
У Федерації Альпінізму і Скелелазіння Києва розповідають, що Анатолій був альпіністом з досвідом. Він не раз брав участь у зборах та самостійно ходив у гори з друзями. У здобутку загиблого – пік Леніна, Казбек, Маттерхорн та, звісно, вершини рідних Карпат.
Енергійний організатор, чуйний товариш, люблячий син та батько, закоханий у гори Анатолій завжди залишиться у пам'яті близьких, рідних та друзів,
– розповідають колеги-альпіністи.
Наразі у Федерації докладають зусиль, аби доправити тіло Анатолія в Україну та просять допомогти його рідним.