Тетнульди, высотой 4 852 метра, расположена в Сванетии, в отроге главного Кавказского хребта. Восхождение происходило во время сборов, которые проводила Федерация альпинизма Киева.

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Анатолий сорвался на снежном склоне

57-летний Анатолий Мрачковский сорвался на снежном склоне на высоте 3400 метров. Альпиниста экстренно доставили вертолетом в больницу Местии. Однако медики ничем помочь не могли и лишь констатировали смерть.

Погибший был альпинистом с опытом

В Федерации альпинизма и скалолазания Киева рассказывают, что Анатолий был альпинистом с опытом. Он не раз участвовал в сборах и самостоятельно ходил в горы с друзьями. Среди достижений погибшего – пик Ленина, Казбек, Маттерхорн и, конечно, вершины родных Карпат.

Энергичный организатор, отзывчивый товарищ, любящий сын и отец, влюбленный в горы Анатолий всегда останется в памяти близких, родных и друзей,

– рассказывают коллеги-альпинисты.

Сейчас в федерации прилагают усилия, чтобы доставить тело Анатолия в Украину и просят помочь его родным.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего альпиниста.