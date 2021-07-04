Спасатели области Валле-д'Аоста сообщили, что путешественники поднялись на горный массив Монте-Роза на границе Италии и Швейцарии.
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Две женщины замерзли насмерть
Отмечается, что трое путешествующих заблудились на высоте более четырех тысяч метров.
Экстренным службам удалось их найти.
- Мужчину с обморожением и переохлаждением доставили в швейцарскую больницу.
- Спасателям, к сожалению, не удалось помочь двум женщинам – они замерзли на смерть.
- Экстремальные погодные условия сильно осложнили операцию, вертолет смог приземлиться только ночью.
В Карпатах погиб турист
- В Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля заблудились двое путешественников из Киева.
- Одного из них удалось найти живым, другого – объявили пропавшим без вести.
- Его искали более 10 дней, но приостановили действия из-за сильных снегов в горах.
- Поиски возобновили через 2 месяца, 25 апреля, – по инициативе его товарищей.
- Уже через 2 дня спасателям удалось найти тело пропавшего путешественника.
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