Спасатели области Валле-д'Аоста сообщили, что путешественники поднялись на горный массив Монте-Роза на границе Италии и Швейцарии.

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Две женщины замерзли насмерть

Отмечается, что трое путешествующих заблудились на высоте более четырех тысяч метров.

Экстренным службам удалось их найти.

Мужчину с обморожением и переохлаждением доставили в швейцарскую больницу.

Спасателям, к сожалению, не удалось помочь двум женщинам – они замерзли на смерть.

Экстремальные погодные условия сильно осложнили операцию, вертолет смог приземлиться только ночью.

В Карпатах погиб турист

В Карпатах в ночь с 13 на 14 февраля заблудились двое путешественников из Киева.

Одного из них удалось найти живым, другого – объявили пропавшим без вести.

Его искали более 10 дней, но приостановили действия из-за сильных снегов в горах.

Поиски возобновили через 2 месяца, 25 апреля, – по инициативе его товарищей.

Уже через 2 дня спасателям удалось найти тело пропавшего путешественника.

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