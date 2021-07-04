Рятувальники області Валле-д'Аоста повідомили, що мандрівники піднялися на гірський масив Монте-Роза на кордоні Італії та Швейцарії.

Читайте також Біля гори Піп Іван туристи знайшли мертвого чоловіка

Дві жінки замерзли на смерть

Зазначається, що троє подорожувальників заблукали на висоті понад чотири тисячі метрів.

Екстреним службам вдалося їх знайти.

Чоловіка з обмороженням та переохолодженням доправили у швейцарську лікарню.

Рятувальникам, на жаль, не вдалося допомогти двом жінкам – вони замерзли на смерть.

Екстремальні погодні умови сильно ускладнили операцію, гелікоптер зміг приземлитися лише вночі.

У Карпатах загинув турист

У Карпатах в ніч з 13 на 14 лютого заблукали двоє мандрівників з Києва.

Одного з них вдалося знайти живим, іншого – оголосили зниклим безвісти.

Його шукали понад 10 днів, але призупинили дії через сильні сніги у горах.

Пошуки відновили через 2 місяці, 25 квітня, – за ініціативи його товаришів.

Уже через 2 дні рятувальникам вдалося знайти тіло зниклого мандрівника.

До теми Дива не сталось: туриста, якого в Карпатах шукали 2 місяці, знайшли мертвим