По словам путешественника, его 65-летний товарищ по дороге поскользнулся и сильно ударился головой. Впоследствии бизнесмен умер от тяжелых травм, которые получил в результате инцидента.

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Средства массовой информации пишут, что Илия Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он поднялся на самую высокую гору Африки – Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.



Кокая поднялся на Килиманджаро / Фото ФК "Зестафони"

Что известно о бизнесмене

Илия Кокая владел сетью отелей на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов. В 2016 году баллотировался в парламент в мажоритарном округе Зестафони.



Тогда он был независимым кандидатом и за него отдали свой голос 19,8% избирателей – этот результат стал третьим. В 2004 вместе с партнерами бизнесмен основал футбольный клуб "Зестафони".

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