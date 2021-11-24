По словам путешественника, его 65-летний товарищ по дороге поскользнулся и сильно ударился головой. Впоследствии бизнесмен умер от тяжелых травм, которые получил в результате инцидента.
Читайте также Украинский альпинист погиб во время спуска с горы в Грузии
Средства массовой информации пишут, что Илия Кокая увлекался альпинизмом. Осенью 2021 года он поднялся на самую высокую гору Африки – Килиманджаро, и установил там флаг Грузии.
Кокая поднялся на Килиманджаро / Фото ФК "Зестафони"
Что известно о бизнесмене
Илия Кокая владел сетью отелей на горнолыжном курорте Гудари, а также долей завода ферросплавов. В 2016 году баллотировался в парламент в мажоритарном округе Зестафони.
Тогда он был независимым кандидатом и за него отдали свой голос 19,8% избирателей – этот результат стал третьим. В 2004 вместе с партнерами бизнесмен основал футбольный клуб "Зестафони".
В Грузии погиб украинский альпинист
- В Грузии после поднятия на гору Тетнульд погиб 36-летний Петр Борис.
- Смерть постигла украинца в результате восхождения на вершину высотой 4 852 метра.
- В течение жизни он был пластуном и неутомимым путешественником.