Возраст девочки примерно 8 – 10 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией о родителях ребенка просят обращаться в полицию.

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Девочку нашли в поезде

  • Правоохранители нашли в вагоне электрички Львов – Трускавец несовершеннолетнюю девочку.
  • Ребенок находился в поезде один.
  • На вид несовершеннолетний 8 – 10 лет.
  • Сейчас полицейские Дрогобычского районного отдела полиции устанавливают личность девочки и ее родителей.
  • Всех, кто владеет информацией о местонахождении родителей ребенка, просят позвонить по телефону 0679498429 или 102.

Загубилась у потязі: на Львівщині поліцейські шукають батьків неповнолітньої дівчинки – фотоДевочку нашли в поезде / Фото Дрогобычского отдела полиции