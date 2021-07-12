Возраст девочки примерно 8 – 10 лет. Всех, кто обладает какой-либо информацией о родителях ребенка просят обращаться в полицию.

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Девочку нашли в поезде

Правоохранители нашли в вагоне электрички Львов – Трускавец несовершеннолетнюю девочку.

Ребенок находился в поезде один.

На вид несовершеннолетний 8 – 10 лет.

Сейчас полицейские Дрогобычского районного отдела полиции устанавливают личность девочки и ее родителей.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении родителей ребенка, просят позвонить по телефону 0679498429 или 102.

Девочку нашли в поезде / Фото Дрогобычского отдела полиции