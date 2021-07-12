Дівчинка має вік приблизно 8 – 10 років. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про батьків дитини просять звертатись у поліцію.

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Дівчинку знайшли у потязі

Правоохоронці знайшли в вагоні електрички Львів – Трускавець неповнолітню дівчинку.

Дитина перебувала в потязі сама.

На вигляд неповнолітній 8 – 10 років.

Наразі поліцейські Дрогобицького районного відділу поліції встановлюють особу дівчинки та її батьків.

Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування батьків дитини, просять зателефонувати за номером 0679498429 або 102.



Дівчинку знайшли в потязі / Фото Дрогобицького відділу поліції