Спасатели нашли тела 3 погибших моряков с судна Arvin, затонувшего возле берегов Турции. Поиски еще 2 членов экипажа продолжаются.

Число жертв аварии судна возле Турции возросло

По состоянию на 10:00 18 января 6 моряков удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на Министерство иностранных дел.

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Также спасатели нашли тела 3 погибших моряков. Сейчас идет процедура их идентификации. Однако поисково-спасательную операцию не прекращают – ищут еще 2 члена экипажа.

Кроме того, спасенных моряков, которые находились в местной больнице Бартина, уже выписали. А в город прибыл посол Украины в Турции и работники консульства для оказания помощи пострадавшим украинцам.

Что известно о трагедии судна Arvin