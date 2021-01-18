Нашли тела 3 моряков из затонувшего возле Турции украинского судна
Спасатели нашли тела 3 погибших моряков с судна Arvin, затонувшего возле берегов Турции. Поиски еще 2 членов экипажа продолжаются.
Число жертв аварии судна возле Турции возросло
По состоянию на 10:00 18 января 6 моряков удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Также спасатели нашли тела 3 погибших моряков. Сейчас идет процедура их идентификации. Однако поисково-спасательную операцию не прекращают – ищут еще 2 члена экипажа.
Кроме того, спасенных моряков, которые находились в местной больнице Бартина, уже выписали. А в город прибыл посол Украины в Турции и работники консульства для оказания помощи пострадавшим украинцам.
Что известно о трагедии судна Arvin
- Возле берегов Турции 17 января затонуло судно Arvin.
- Оно ходит под флагом Палау, но его владельцем является компания из Одессы.
- На борту находились 10 украинцев и 2 россиян.
- По предварительной информации, авария произошла из-за плохих погодных условий – сильного шторма.
- По словам моряков, которым удалось выжить, с момента того, как судно начало тонуть, до полного затопления прошло 5 минут.
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