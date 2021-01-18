Знайшли тіла 3 моряків зі затонулого біля Туреччини українського судна
Рятувальники знайшли тіла 3 загиблих моряків з судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини. Пошуки ще 2 членів екіпажу тривають.
Кількість жертв аварії судна біля Туреччини зросла
Станом на 10:00 18 січня 6 моряків вдалося врятувати. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів з посиланням на Міністерство закордонних справ.
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Також рятувальники знайшли тіла 3 загиблих моряків. Наразі триває процедура їхньої ідентифікації. Однак пошуково-рятувальну операцію не припиняють – шукають ще 2 членів екіпажу.
Крім того, врятованих моряків, які перебували в місцевій лікарні Бартина, вже виписали. А до міста прибув посол України в Туреччині та працівники консульства для надання допомоги постраждалим українцям.
Що відомо про трагедію судна Arvin
- Поблизу берегів Туреччини 17 січня затонуло судно Arvin.
- Воно ходить під прапором Палау, але його власником є компанія з Одеси.
- На борту перебували 10 українців та 2 росіян.
- За попередньою інформацією, аварія сталася через погані погодні умови – сильний шторм.
- За словами моряків, яким вдалося вижити, з моменту того, як судно почало тонути, до повного затоплення минуло 5 хвилин.
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