Рятувальники знайшли тіла 3 загиблих моряків з судна Arvin, яке затонуло біля берегів Туреччини. Пошуки ще 2 членів екіпажу тривають.

Кількість жертв аварії судна біля Туреччини зросла

Станом на 10:00 18 січня 6 моряків вдалося врятувати. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів з посиланням на Міністерство закордонних справ.

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Також рятувальники знайшли тіла 3 загиблих моряків. Наразі триває процедура їхньої ідентифікації. Однак пошуково-рятувальну операцію не припиняють – шукають ще 2 членів екіпажу.

Крім того, врятованих моряків, які перебували в місцевій лікарні Бартина, вже виписали. А до міста прибув посол України в Туреччині та працівники консульства для надання допомоги постраждалим українцям.

Що відомо про трагедію судна Arvin