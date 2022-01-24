Нашли теплый водоем возле Острога: как правильно кормить лебедей

Десятки лебедей, уток и других птиц ежегодно слетаются в водохранилище близ Острога. Птицы там зимуют. Лебеди подливают к берегу и совсем не боятся людей.

Специалисты установили, что есть там лебеди даже из-за границы. Об этом рассказал руководитель Ровненского отделения Украинского общества охраны птиц Василий Ильчук.

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Откуда прилетают птицы

На водоеме можно увидеть закольцованную птицу. Их регистрируют и отправляют данные в Центр кольцевания. Впоследствии приходит ответ.

Были (лебеди – 24 канал) в основном из Польши, Венгрии и 2 случая из Латвии,

– отметил Ильчук.

Грациозные красавцы, среди них и полные лебединые семьи слетаются туда уже около 15 лет. Все потому, что возле Хмельницкой атомной электростанции вода зимой не замерзает.

Лебеди там обычно зимуют до марта. А дальше часть их разлетается по домам.

Как объяснил начальник гидротехнического цеха Хмельницкой АЭС Виктор Турицкий, вода в самом водохранилище составляет около 7 градусов выше нуля. А в выводном канале – 17 градусов.

На водохранилище возле Острога прилетели десятки птиц: смотрите видео

Как правильно кормить лебедей

Еды на водохранилище птицам хватает. Подкармливают также люди. Орнитологи подчеркнули, что кормить хлебом птиц нельзя. Если пернатые будут есть только хлебобулочные изделия – могут погибнуть.

Как подчеркнул Ильчук, в особенности черный хлеб вызывает нарушения пищеварения, поэтому очень не рекомендуется. Если уж подкармливать, то сыпать пшеницу, кукурузу – не в воду, а на берег.

Люди приезжают кормить лебедей / Фото 24 канала

Большинство туристов уже знают, как кормить лебедей. Берега усыпаны зерном. Зимой водохранилище недалеко от Острога становится местом отдыха для многих людей, которые массово едут фотографироваться с пернатыми.