"Нашли в поле среди тел": мама погибшего бойца рассказала, как вывезла его в багажнике

Украинский воин Максим Куприйчук 25 февраля вместе с побратимами погиб возле села Томарино под Херсоном. Людмила Куприйчук, мама погибшего бойца, вернулась в Украину и не побоялась уехать за телом сына.

Российские кафиры обстреляли колонну военной техники, на борту которой находился Максим Куприйчук. Бойцы выжили, после чего некоторые убежали в поле, а кто-то пересел на БТР. Впоследствии россияне попали снарядом в БТР, в результате чего украинские бойцы сгорели. Максим скончался от осколочного ранения в голову.

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Мать и отец Максима поехали на передовую искать сына

Тело военного Максима Куприйчука было найдено у заповедника Шилова Балка. Мать бойца трагическое известие получила в Чехии и сразу вернулась в Украину.

Женщину призвали подождать зеленого коридора, потому что вывезти тело было невозможно. Но вместе с отцом Максима они решили уехать искать тело сына.

Сначала искали по больницам, думали, может, просто ранения… Все удивлялись, как мы так рисковали, перед нами на пути семью расстреляли…Но нам терять уже было нечего,

– сказала она.

Людмила заявила, что встретилась с бойцом из оккупированного Донбасса, который позволил родителям унести тело, если они найдут его.

"Мы примерно знали, где находится наш ребенок, нам товарищ Максима рассказал, ему удалось уцелеть во время обстрела. И мы искали в поле среди трупов, а рядом проходила колонна с рашистской символикой Z…", - отметила женщина.

Она рассказала, что кафиры не разрешали забрать тела украинских погибших воинов и оставляли в зоне боевых действий убитых товарищей.

Родители Максима не могли найти его тело, но отец узнал сына по татуировке на руке.

Я была у машины, а мужчина пошел сам искать. Долго искал, и вот остановился у погибшего воина. Лица не узнать, потому что снаряд попал в голову. Разорвал бушлат, увидел татуировку на руке у сына – и от отчаяния сел на землю. И тогда я начала кричать от боли на все поле,

– вспомнила Людмила.

Мать убитого бойца отметила, что к ней подошел кафиров и спросил, как она относится к войне. "Я его спросила, что он хочет услышать в тот момент, когда мы только что нашли тело нашего 20-летнего сына?", - сказала женщина.

По ее словам, люди тоже хотели вывезти с поля погибших украинских воинов, на что оккупант цинично улыбнулся и сказал "для чего пусть валяются".

Людмила рассказала, что ее муж замотал тело сына в одеяло и положил в багажник. Так погибшего Максима привезли на родную Виннитчину, где и похоронили.

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