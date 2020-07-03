Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы для возобновления финансирования Национального центра Довженко. Таким образом разблокировали 7,6 миллиона гривен.

Финансирование центра прекратили с начала года

Эта сумма должна покрыть 10 месяцев "простоя". Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в фейсбуке.

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Это возобновит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса,

– написал Ткаченко.

Деньги, отметил министр, должны поступить в течение нескольких дней.

Что известно о финансировании Центра Довженко

Весной в Национальном центре Довженко заявили, что с начала 2020 года им не поступает финансирование в рамках программы "Государственная поддержка кинематографии".

Это произошло из-за того, что паспорт программы не был утвержден Минфином.

Из-за трудного положения в мае директор учреждения Иван Козленко заявил, что уходит с должности.