Нашлись деньги: Минфин разблокировал финансирование Довженко-Центра
Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы для возобновления финансирования Национального центра Довженко. Таким образом разблокировали 7,6 миллиона гривен.
Финансирование центра прекратили с начала года
Эта сумма должна покрыть 10 месяцев "простоя". Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в фейсбуке.
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Это возобновит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса,
– написал Ткаченко.
Деньги, отметил министр, должны поступить в течение нескольких дней.
Что известно о финансировании Центра Довженко
- Весной в Национальном центре Довженко заявили, что с начала 2020 года им не поступает финансирование в рамках программы "Государственная поддержка кинематографии".
- Это произошло из-за того, что паспорт программы не был утвержден Минфином.
- Из-за трудного положения в мае директор учреждения Иван Козленко заявил, что уходит с должности.
Чем занимается Довженко-Центр?Это государственный фильмофонд Украины.
В центре – аудиовизуальный архив.
Именно здесь фильмы хранят, исследуют и реставрируют.
Находится в сфере управления Министерства культуры Украины.