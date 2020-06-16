Выйдет ли спасти культуру: Рада проголосовала за ключевой законопроект
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3377, что гарантирует государственную поддержку сфере культуры, туризма и креативных индустрий, наиболее пострадавших в результате карантина.
Что это даст отрасли и как еще может помочь государство, напоминает сайт 24 канала.
О чем говорится в проектах закона №3377?
Законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" в первом чтении приняли месяц назад – 13 мая.
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Как отмечал глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, это поможет культуре восстановиться после карантинного кризиса.
Этот законопроект предусматривает в том числе:
- расширение применения грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в сфере культуры, креативных индустрий и туризма;
- выделенные деньги не будут облагаться и являются необратимыми;
- введение ряда облегчений на время карантина и до конца года.
Следующий шаг, по словам Ткаченко – достичь уменьшения ставки НДС и ввести ее на уровне 7%. На гранты будут требовать выделить по меньшей мере 1,8 млрд грн – эта сумма должна быть заложена в бюджет уже в этом году.
Какие еще законопроекты рассматривали?
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет свободы слова 24 апреля поддержал еще два законопроекта, кроме вышеупомянутого:
- №3378 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы культуры в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)";
- №3379 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно государственной поддержки культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
Здесь речь идет об изменениях в ряде законодательных актов по государственной поддержке сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса и тому подобное.
В частности, законопроекты предусматривают следующие решения:
- введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности;
- освобождение некоторых операций от уплаты ряда налогов и сборов;
- возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом;
- упрощается процедура получения государственной помощи;
- государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется предоставлением государственной субсидии (объемом до 100%) на развитие кинопроекта.
Финансирование для сферы культуры существенно урезали из-за пандемии / Фото unsplash
Также предлагают ряд дополнительных рекомендаций, среди которых:
- беспроцентное кредитование под обязательство не сокращать наемных работников;
- компенсации части процентов по банковским кредитам для организаций, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников (или создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина)
- оказание адресной финансовой поддержки туроператорам, которые понесли значительные расходы.
Почему сфера культуры больше всего страдает от карантина?
О том, что сфера культуры в Украине больше всего пострадала от ограничений, введенных в связи противодействием пандемии COVID-19, отмечала и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.
Из-за пандемии люди были вынуждены придерживаться социальной дистанции, любые массовые мероприятия отменили и количество лиц, которые могли группой находиться в одном месте, было строго ограничено. Соответственно, ни о каких концертах, походах в кино и проведении других культурных мероприятий здесь не говорится.
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Кроме того, суммы бюджета, выделенные на развитие сферы культуры, существенно урезали. Так, расходы по бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики сократили в среднем на 7,2 млрд грн (выделено 8,2 млрд грн, в предыдущем варианте бюджета предлагалось 15,4 млрд грн).
В пояснительной записке к законопроекту №3379 прогнозировали, что потери в мае-июне составят не менее 50% для креативных индустрий и 95% в сфере культуры и туризма. Прогнозируемое сокращение рабочих мест – на уровне 20%. Многие работники отрасли до сих пор находятся в вынужденных отпусках, поэтому эта цифра может значительно возрасти.