Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №3377, что гарантирует государственную поддержку сфере культуры, туризма и креативных индустрий, наиболее пострадавших в результате карантина.

Что это даст отрасли и как еще может помочь государство, напоминает сайт 24 канала.

О чем говорится в проектах закона №3377?

Законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" в первом чтении приняли месяц назад – 13 мая.

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Как отмечал глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, это поможет культуре восстановиться после карантинного кризиса.

Этот законопроект предусматривает в том числе:

расширение применения грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в сфере культуры, креативных индустрий и туризма;

выделенные деньги не будут облагаться и являются необратимыми;

введение ряда облегчений на время карантина и до конца года.

Следующий шаг, по словам Ткаченко – достичь уменьшения ставки НДС и ввести ее на уровне 7%. На гранты будут требовать выделить по меньшей мере 1,8 млрд грн – эта сумма должна быть заложена в бюджет уже в этом году.

Какие еще законопроекты рассматривали?

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет свободы слова 24 апреля поддержал еще два законопроекта, кроме вышеупомянутого:

№3378 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы культуры в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)";

№3379 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно государственной поддержки культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Здесь речь идет об изменениях в ряде законодательных актов по государственной поддержке сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса и тому подобное.

В частности, законопроекты предусматривают следующие решения:

введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности;

освобождение некоторых операций от уплаты ряда налогов и сборов;

возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом;

упрощается процедура получения государственной помощи;

государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется предоставлением государственной субсидии (объемом до 100%) на развитие кинопроекта.

Финансирование для сферы культуры существенно урезали из-за пандемии / Фото unsplash

Также предлагают ряд дополнительных рекомендаций, среди которых:

беспроцентное кредитование под обязательство не сокращать наемных работников;

компенсации части процентов по банковским кредитам для организаций, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников (или создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина)

оказание адресной финансовой поддержки туроператорам, которые понесли значительные расходы.

Почему сфера культуры больше всего страдает от карантина?

О том, что сфера культуры в Украине больше всего пострадала от ограничений, введенных в связи противодействием пандемии COVID-19, отмечала и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Из-за пандемии люди были вынуждены придерживаться социальной дистанции, любые массовые мероприятия отменили и количество лиц, которые могли группой находиться в одном месте, было строго ограничено. Соответственно, ни о каких концертах, походах в кино и проведении других культурных мероприятий здесь не говорится.

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Кроме того, суммы бюджета, выделенные на развитие сферы культуры, существенно урезали. Так, расходы по бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики сократили в среднем на 7,2 млрд грн (выделено 8,2 млрд грн, в предыдущем варианте бюджета предлагалось 15,4 млрд грн).

В пояснительной записке к законопроекту №3379 прогнозировали, что потери в мае-июне составят не менее 50% для креативных индустрий и 95% в сфере культуры и туризма. Прогнозируемое сокращение рабочих мест – на уровне 20%. Многие работники отрасли до сих пор находятся в вынужденных отпусках, поэтому эта цифра может значительно возрасти.