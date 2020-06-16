Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №3377, що гарантує державну підтримку сфері культури, туризму та креативних індустрій, які найбільше постраждали внаслідок карантинних обмежень.

Що це дасть галузі та як ще може допомогти держава, нагадує сайт 24 каналу.

Про що йдеться у проєкті закону №3377?

Законопроєкт №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" у першому читанні прийняли місяць тому – 13 травня.

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Як зазначав очільник Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, це допоможе культурі відновитися після карантинної кризи.

Цей законопроєкт передбачає у тому числі:

розширення застосування грантової системи державної допомоги для інституційної та індивідуальної підтримки у сфері культури, креативних індустрій та туризму;

виділені гроші не будуть оподатковуватися та є безповоротними;

введення низки полегшень на час карантину та до кінця року.

Наступний крок, за словами Ткаченка – досягти зменшення ставки ПДВ і ввести її на рівні 7%. На гранти будуть вимагати виділити щонайменше 1,8 млрд грн – ця сума має бути закладена в бюджет уже цього року.

Які ще законопроєкти розглядали?

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики та Комітет свободи слова 24 квітня підтримав ще два законопроєкти, крім вищезгаданого:

№3378 "Про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України щодо державної підтримки сфери культури у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)";

№3379 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Тут йдеться про зміни до низки законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, туризму, малого та середнього бізнесу тощо.

Зокрема, законопроєкти передбачають такі рішення:

введення податкових пільг та преференцій зі сплати орендної плати та податку за земельні ділянки державної та комунальної власності;

звільнення деяких операцій від сплати низки податків та зборів;

можливість зменшення орендної плати за користування нерухомим майном;

спрощується процедура отримання державної допомоги;

державна підтримка кінематографії до кінця року доповнюється наданням державної субсидії (обсягом до 100%) на розвиток кінопроєкту.



Фінансування для сфери культури суттєво врізали через пандемію / Фото unsplash

Також пропонують низку додаткових рекомендацій, серед яких:

безвідсоткове кредитування під зобов’язання не скорочувати найманих працівників;

компенсації частини відсотків по банківських кредитах для організацій, у штаті яких офіційно працевлаштовані не менше ніж 50 осіб, і які під час карантину не проводили скорочень працівників (або створять щонайменше 50 робочих місць після закінчення карантину);

надання адресної фінансової підтримки туроператорам, які понесли значні витрати.

Чому сфера культури найбільше потерпає від карантинних обмежень?

Про те, що сфера культури в Україні найбільше постраждала від обмежень, запроваджених у зв’язку протидією пандемії COVID-19, зазначала в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Через пандемію люди були змушені дотримуватися соціальної дистанції, будь-які масові заходи скасували і кількість осіб, які могли групою перебувати в одному місці, була суворо обмежена. Відповідно, про жодні концерти, походи в кіно й проведення інших культурних заходів тут не йдеться.

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Крім того, суми бюджету, виділені на розвиток сфери культури, суттєво врізали. Так, видатки за бюджетними програмами Міністерства культури та інформаційної політики скоротили загалом на 7,2 млрд грн (виділено 8,2 млрд грн, у попередньому варіанті бюджету пропонувалося 15,4 млрд грн).

У пояснювальній записці до законопроєкту №3379 прогнозували, що втрати в травні-червні становитимуть не менше 50% для креативних індустрій та 95% у сфері культури та туризму. Прогнозоване скорочення робочих місць – на рівні 20%. Багато працівників галузі досі перебувають у вимушених відпустках, тож ця цифра може значно зрости.