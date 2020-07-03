Знайшлись гроші: Мінфін розблокував фінансування Довженко-Центру
Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми для відновлення фінансування Національного центру Довженка. Таким чином розблокували 7,6 мільйона гривень.
Фінансування центру припинили з початку року
Ця сума має покрити 10 місяців "простою". Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у фейсбуці.
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Це відновить діяльність центру в нормальному режимі, а співробітники нарешті зможуть повернутися до роботи. Далі розпочинаємо переходити до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи,
– написав Ткаченко.
Гроші, зазначив міністр, мають надійти протягом кількох днів.
Що відомо про фінансування Центру Довженка
- Навесні у Національному центрі Довженка заявили, що з початку 2020 року до них не надходить фінансування у рамках програми "Державна підтримка кінематографії".
- Це сталось через те, що паспорт програми не був затверджений Мінфіном.
- Через скрутне становище, у травні директор установи Іван Козленко заявив, що йде з посади.
Чим займається Довженко-Центр?Це державний фільмофонд України.
У центрі – аудіовізуальний архів.
Саме тут фільми зберігають, досліджують та реставрують.
Перебуває в сфері управління Міністерства культури України.