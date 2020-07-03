Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми для відновлення фінансування Національного центру Довженка. Таким чином розблокували 7,6 мільйона гривень.

Фінансування центру припинили з початку року

Ця сума має покрити 10 місяців "простою". Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у фейсбуці.

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Це відновить діяльність центру в нормальному режимі, а співробітники нарешті зможуть повернутися до роботи. Далі розпочинаємо переходити до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи,

– написав Ткаченко.

Гроші, зазначив міністр, мають надійти протягом кількох днів.

Що відомо про фінансування Центру Довженка

Навесні у Національному центрі Довженка заявили, що з початку 2020 року до них не надходить фінансування у рамках програми "Державна підтримка кінематографії".

Це сталось через те, що паспорт програми не був затверджений Мінфіном.

Через скрутне становище, у травні директор установи Іван Козленко заявив, що йде з посади.