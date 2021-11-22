Насилие под маской протеста, – премьер

В Нидерландах подвели итоги антивакцинальных протестов, которые состоялись на выходных. Об этом заявил Марк Рютте.

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Во время жестких протестов арестовали по меньшей мере 130 человек. Ранения получили 4 участника акции и еще несколько полицейских.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что понимает напряжение в обществе из-за длительной пандемии, однако такие действия недопустимы.

Я всегда буду защищать право на протест, но никогда не соглашусь с тем, что идиоты используют чистое насилие,

– сказал Рютте.

Он назвал жестокие акции "чистым насилием под маской протеста".

Что известно о протестах в Нидерландах

Акции из-за новых ограничений начались 19 ноября в Роттердаме. Активисты жгли автомобили и велосипеды полицейских. Правоохранители в ответ применяли водометы, а также осуществляли предупредительные выстрелы. Несколько человек пострадали.

На следующий день протест возник в Гааге. Антивакцинаторы разжигали костер прямо в центре города, а также бросали файерами в полицейских.

Обратите внимание! Протесты вспыхнули из-за того, что правительство планирует запретить невакцинированным гражданам посещать общественные заведения. ПЦР-тесты будут действовать лишь 24 часа.