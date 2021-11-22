Насильство під маскою протесту, – прем'єр

У Нідерландах підбили підсумки антивакцинальних протестів, які відбулися на вихідних. Про це заявив Марк Рютте.

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Під час жорстоких протестів заарештували щонайменше 130 людей. Поранень зазнали 4 учасники акції та ще кілька поліцейських.

Прем'єр Нідерландів наголосив, що розуміє напругу у суспільстві через тривалу пандемію, однак такі дії є неприпустимим.

Я завжди захищатиму право на протест, але ніколи не погоджуся з тим, що ідіоти використовують чисте насильство,

– сказав Рютте.

Він назвав жорстокі акції "чистим насильством під маскою протесту".

Що відомо про протести в Нідерландах

Акції через нові обмеження розпочалися 19 листопада у Роттердамі. Активісти палили автомобілі та велосипеди поліцейських. Правоохоронці у відповідь застосовували водомети, а також здійснювали попереджувальні постріли. Кілька людей постраждали.

Наступного дня протест виник у Гаазі. Антивакцинатори розпалювали вогнище просто у центрі міста, а також кидали фаєрами у поліцейських.

Зверніть увагу! Протести спалахнули через те, що уряд планує заборонити невакцинованим громадянам відвідувати громадські заклади. ПЛР-тести діятимуть лише 24 години.