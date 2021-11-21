Заворушення відбулися наступного дня після демонстрації у Роттердамі. Там правоохоронцям довелося здійснювати попереджувальні постріли, щоб втихомирити мітингувальників.

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У Гаазі затримали 7 осіб

  • Поліцейські повідомили, що під час мітингу на вулицях Гааги заарештували сімох людей.
  • Антивакцинатори у центрі міста розпалювати вогнища та кидати феєрверки у поліцейських.
  • П'ятеро офіцерів зазнали поранень різного ступеня важкості, один – потребує лікування.

У Гаазі антивакцинатори розпалювати вогнища: дивіться відео

Протести антивакцинаторів у світі

  • Одразу у кількох великих містах Італії 13 листопада громадяни влаштували протести проти коронавірусних обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів".
  • В австралійському Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".