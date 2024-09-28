Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины. Интересно, что там опровергли заявление Лубинца об отсутствии реакции правоохранителей на предыдущие жалобы относительно этого учебно-реабилитационного заведения.

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Полиция начала проверку по отправке над детьми

Накануне, 27 сентября, в полицию обратилась представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка с заявлением о том, что работники одного из учебно-реабилитационных центров во Львовской области совершают насилие в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников заведения.

Отмечается, что в указанный центр немедленно выехали следователи, ювенальные правоохранители и сотрудники других служб полиции Львовской области. Следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по статье о сексуальном насилии.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до семи лет.

Нескольких воспитанников центра уже переселили в другие заведения, также правоохранители сделали представление об отстранении от исполнения служебных обязанностей руководителя учреждения,

– отметили в полиции.

Там также добавили, что информация об отсутствии реагирования полицией на заявления и сообщения в течение полугода, как об этом сообщил Лубинец, не соответствует действительности. Отмечается, что обращений о противоправных действиях, совершенных в отношении воспитанников указанного учебно-реабилитационного центра, в 2024 году в полицию не было.

Однако в 2023 году была проведена проверка по обращению представителя общественной организации о незаконных действиях руководства заведения. Во время проверки была создана комиссия с участием представителей департамента образования и науки ЛОГА и других представителей, но описанные в обращении факты своего подтверждения не нашли.

Напомним, Лубинец сообщил, что в рамках мониторингового визита посетили заведение, где директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Он отметил, что последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Нацполицию, местной службы по делам детей и департамента образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения.