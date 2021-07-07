Матриархат и несправедливость: почему мужчины в Украине молчат о насилии

В украинском обществе одна группа жертв от различных форм насилия остается недостаточно понятной и редко обсуждаемой – мужчины. Словесные угрозы от родственников, буллинг, сексуальные домогательства, пощечины, избиение ремнем и уличные побои. Почти каждый четвертый мужчина сообщил, что испытывал физическое насилие на улицах во взрослом возрасте.

Такие результаты показал всеукраинский социологический опрос "Место и опыт насилия в социализации", которая провела международная правозащитная организация Amnesty International.

Почему телесные наказания неэффективны в воспитании детей

Молчат и страдают

Цель исследования – выяснить, всегда ли мужчины распознают насилие, ищут ему оправдания, готовы обращаться за помощью и почему сами прибегают к физическому насилию. Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук отметила, что мужчины периодически подвергаются насилию. Однако, комплексных исследований этой проблемы – не хватает.

Украинские мужчины на всех этапах своей жизни подвергаются различным формам насилия, чаще всего со стороны других мужчин, но преимущественно замалчивают эти случаи. Поэтому сейчас важно инициировать системные изменения на уровне государства и привлечь к ним мужчин, чтобы разрушить табу и научить пострадавших не молчать,

– рассказала Покальчук.

Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук / Фото – "Фокус"

Формы насилия, которым подвергались мужчины в детстве и в юности:

Уличные побои – треть опрошенных мужчин (31%) ;

; Буллинг или избиения в школе – каждый четвертый мужчина (25%);

Пощечины, избиение ремнем дома до 16 лет (65%) ;

; Унижения, словесные угрозы, запугивание дома (почти 50%) ;

; Опыт лишения жилья, одежды, средств, личных вещей со стороны членов семьи (17%) ;

; Опыт нежелательных сексуальных прикосновений или сексуальных домогательств со стороны членов семьи (4% пережили).

Юрист ОО "Ла Страда Украина" Дарья Пыльо говорит, что существует статистика звонков на национальную горячую линию касательно, в частности, случаев домашнего насилия. В 2020 году в соотношении по половому признаку от мужчин поступило около 18% звонков в возрасте от 25 до 50 лет. Вся остальное – от женщин.

Есть латентная статистика, когда мужчины являются пострадавшими, но они никуда не обращаются и не сообщают ни на национальные горячие линии, которые существуют, ни в правоохранительные органы,

– говорит эксперт.

По словам Дарьи Пыльо, случаев буллинга среди учеников – больше. Они носят психологический, физический и экономический характер. И случатся чаще всего среди учеников от 5-го до 9-го класса.

От кого подвергаются насилию?

Со стороны других мужчин (78%) , преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур;

, преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур; 9% мужчин видят угрозу физического насилия со стороны женщин. При этом они указывают на знакомых и представительниц криминальных групп;

мужчин видят угрозу физического насилия со стороны женщин. При этом они указывают на знакомых и представительниц криминальных групп; Те, кто пережили физическое насилие после 16 лет, уточнили, что чаще всего его совершали взрослые мужчины (52%) и подростки (32%);

Замалчивание проблемы

Исследование показало, что украинские мужчины склонны замалчивать о случаях насилия, независимо от возраста и среды.

Около 80% респондентов, которые сталкивались с домашним насилием в детстве или в зрелом возрасте, не обращались за помощью;

респондентов, которые сталкивались с домашним насилием в детстве или в зрелом возрасте, не обращались за помощью; О буллинге или побоях в школе замалчивало 79% мужчин;

мужчин; Об уличных телесных травмах в детстве и юности не рассказывало 74% респондентов;

респондентов; 71% тех, кто подвергся уличным избиениям в возрасте после 16 лет

тех, кто подвергся уличным избиениям в возрасте после 16 лет О случаях уличных избиений во взрослом возрасте сообщало 29% опрошенных.

Мужчины молчат о насилии / Инфографика Amnesty International

Почему о теме так мало говорят?

Опрос показал, что мужчины не склонны обращаться за помощью по следующим причинам:

Они не всегда распознают эти ситуации как насилие;

Замалчивание темы насилия в украинском обществе;

Устоявшееся мнение, что о таких случаях не нужно говорить вообще.

Дарья Пыльо отмечает, что основная причина, почему не обращаются, – это стереотип о том, что мужчина не может страдать от домашнего насилия. Также в обществе бытует мнение, что именно мужчины в большинстве случаев выступают агрессорами. Хотя на самом деле, говорит эксперт, это могут быть и женщины.

Из-за этого мужчины не хотят обращаться в полицию. Среди представителей правоохранительных органов также существует стереотип, что женщина не может совершать насилие в отношении мужчины,

– говорит юрист.

Не ценят свою жизнь

Основатель движения "Права Мужчин в Украине" Максим Левин говорит, что "у мужчин отсутствует фундамент, который позволил бы им вести себя так, чтобы защищать себя, а не быть ресурсом". Основной причиной такого поведения является циннности и воспитание, которое закладывают мальчикам с детства. По словам эксперта, с детства их учат "положить свою жизнь на развитие государства и семьи. И это тянется с ними в течение всей жизни".

То есть, его учат не ценить собственную жизнь. Многие поколения девочки и мальчики воспитываются в неполных семьях, где есть только мать. Они не имеют нормального примера воспитания мужчиной. Поэтому они вырастают без фундамента,

– говорит эксперт.

И добавляет: "И, женившись, уже в возрасте 30-35 роки происходит развод, потому что женщиныв них не видят тех качеств, которыми должен обладать нормальный мужчина – забота, уверенность, умение принимать решения".

Основатель движения "Права Мужчин в Украине" Максим Левин / Фото – фейсбук Максима Левина

"В Украине царит матриархат"

В Украине происходит 70% разводов, 80% из которых происходят по инициативе женщин. По словам Максима Левина, мужчины становятся очень уязвимыми и не готовыми к этому.

В Украине мужчины живут на 10-12 лет меньше женщин. Это на самом деле является показателем уязвимой группы. Со всех сторон женщины говорят о том, что притесняют их, но уже очень много поколений, в том числе и в Украине царит матриархат. На самом деле все ресурсы государства и органов власти направлены на то, чтобы удовлетворить потребности женщин,

– говорит эксперт.

По мнению Левина, "мужчины не заботятся о себе, потому что у них нет нормального родительского воспитания, их воспитывают, как ресурс, который долже удовлетворять потребности женщины с детства".

Макс Левин отмечает, что в среднем возрасте уровень самоубийств среди мужчин превышает уровень самоубийств среди женщин. Еще одним стереотипом, который сейчас гиперболизируется, говорит основатель движения "Права Мужчин в Украине", является то, что "мужчины молчат и не говорят о своих чувствах, откуда все проблемы".

Проблема не в этом. Это женский подход, что мужчины не выражают свои эмоции. Причина заключается в том, что мужчины воспитываются женщинами. Мужчина может иметь и подражать модели поведения и другого мужчины,

– добавляет Левин.

Почему мужчины совершают насилие?

43% опрошенных считают, что мужчин побуждает к насилию желание казаться "крутым";

опрошенных считают, что мужчин побуждает к насилию желание казаться "крутым"; 18% отметили невозможность выплеснуть эмоции как-то иначе;

отметили невозможность выплеснуть эмоции как-то иначе; 11% считают, что мужчины от природы склонны совершать насилие.

Какие пути решения?

Основатель движения отмечает, что сейчас государство должно сделать равными права отцов и матерей. По его словам, "гендерное равенство и то, что женщины должны быть равными и независимыми способствуют тому, что семьи разваливаются". В 95% случаях, говорит эксперт, при разводах дети остаются с матерью.

Наши организации "Родительский клуб" и "Отец имеет право" сталкиваются с тысячами обращений мужчин, которые не могут после развода просто видеться с детьми. И это выглядит фантастически ужасно, когда мужчина-отец не может даже видеться с собственными детьми, не говоря о том, что он должен воспитывать их,

– говорит эксперт.

Феномен "отчуждение одного из родителей"

Максим Левин отмечает, что таким образом в Украине появится еще одно поколение детей, выросших без родительской опеки. По его мнению, неохбидно обратить внимание на такой феномен как "отчуждение одного из родителей".

Преимущественно речь идет об отце. В 2019 году это уже признано ВОЗ психическим расстройством у ребенка, когда просто отчуждают одного из родителей. В итоге отец становится совершенно незначимым для детей. Это насилие над ребенком и во взрослом возрасте эти дети получат большие психологические проблемы,

– добавил Левин.

Юрист ОО "Ла Страда Украина" Дарья Пыльо рассказывает, что в Украине существуют центры социальных служб. Они помогают как и психологически, так и оказывают определенный спектр социальных услуг. Также, говорит эксперт, надо обращаться в полицию.

Главное обращаться и не замалчивать. В дальнейшем должны быть шаги не только от пострадавшего, но и от государственных учреждений. Чтобы преодолеть этот стереотип, об этом нужно говорить и делать общественный резонанс,

– добавила Пыльо.

Исследование международной правозащитной организации Amnesty International показало, что:

90% опрошенных мужчин считает, что надо воспитывать молодое поколение мужчин так, чтобы в будущем предотвращать домашнее насилие;

опрошенных мужчин считает, что надо воспитывать молодое поколение мужчин так, чтобы в будущем предотвращать домашнее насилие; 84% респондентов считают, что надо воспитывать так, чтобы молодое поколение не поддерживало и не молчало о людях, которые совершают насилие;

респондентов считают, что надо воспитывать так, чтобы молодое поколение не поддерживало и не молчало о людях, которые совершают насилие; 82% опрошенных охотно поддерживают введение более строгих наказаний за насилие;

опрошенных охотно поддерживают введение более строгих наказаний за насилие; 77% считают, что надо активнее привлекать правоохранительные органы к борьбе с насилием;

считают, что надо активнее привлекать правоохранительные органы к борьбе с насилием; 91% мужчин за участие государства, которое должно ввести действенные механизмы борьбы с насилием в отношении мужчин, женщин и детей;

мужчин за участие государства, которое должно ввести действенные механизмы борьбы с насилием в отношении мужчин, женщин и детей; 88% за то, чтобы тратить больше ресурсов на образование населения с точки зрения недопустимости насилия.

"Это не слабость, а проблема"

Психолог Яна Баранова отмечает, что когда в семье или в школе мальчик подвергается насилию над собой и когда он боится сказать об этом кому-либо – это отражается во взрослой жизни. По ее словам, мужчины не обращаются за помощью, потому что считают это слабостью. Однако, говорит эксперт, это не слабость, а проблема, о которой нужно говорить.

Они думают: "Зачем? Я буду сам стараться решить свои проблемы". И тут подходит слоган "не молчи". Если это происходит с тобой, то это может произойти и с кем-то. Если молчать, то эта проблема никогда не станет решаться. Просто надо об этом заявлять анонимно или иным способом, но об этом надо обязательно говорить. Это обращение к каждому из нас, что эти семьи, дети рядом с нами. Это наши друзья, соседи, коллеги и другие. Нельзя быть просто равнодушным. На это надо обращать внимание,

– отметила Баранова.