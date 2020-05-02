Насилие, стресс и страх потерять доходы: правда о карантинных буднях

Работа и жизненный баланс – нереальные при работе из дома во время карантина и увеличение продолжительности рабочего времени. А женщины вообще на передовой карантина и является наиболее экономически уязвимыми.

Основне з публікації від Bloomberg про роботу вдома і Forbes Women про нове дослідження шодо впливу COVID-19 на гендерну рівність.

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Що змінилося після карантину?

– Кордони між робочим і не робочим часом стираються, люди працюють більше;

– Страх втратити доходи – люди працюють більше і беруться за більші об'єми;

– Власники компаній – навантаження щодо виживання бізнесу в кризу і роботи з командою;

– Стрес від ситуаціїї, страху втратити дохід, роботи в незручних умовах тільки ускладнюють ситуацію;

– Домашні обов'язки і діти – все це теж на порядку денному, оскільки це нереально комусь делегувати.

Жінки та передові лінії з COVID-19

– Через те, що жінки традиціно виконували більше домашньої неоплачуваної роботи – зараз навантаження на них тільки зросло, а особливо на жінок з дітьми. Як показує опитування в США, жінки частіше, ніж чоловіки, стверджують, що їх життя було порушено через коронавірус;

– Жінки перебувають на передовій COVID-19 – 80% медичних працівників в США;

– Наслідки цієї кризи для жінок будуть ще складнішими. Попередні кризи, як правило, зачепили чоловіків більше, ніж жінок. Ця інша – вплив на індустрії високою з часткою зайнятості жінок, такі сфера послуг як: ресторани, готелі, індустрія краси;

– Наслідки закриття шкіл і садків:

Навіть без пандемії матері в США, які працюють, в чотири рази частіше, ніж батьки, беруть відгули чи залишаютьс вдома, якщо діти хворіють. Зараз, коли обидва батьки працюють з дому, "мабуть, очікується, що жінки візьмуть на себе більше керування домогосподарством – особливо, якщо діти перебувають вдома – з метою створення кращого робочого середовища для чоловіка-партнера". Це може, потім погіршити гендерний розрив у оплаті праці та просуванні по службі.

А матері-одиначки повинні самостійно впоратися з вимогами догляду за дитиною. (Батьки-одинаки також стикаються з цим питанням, але у США майже в шість разів більше дітей живе лише з матір'ю порівняно з батьком).

– Питання домашнього насильства, в час, коли люди знаходяться 24 години на добу під одним дахом, в тому числі зі своїми діть.

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З позитиву – карантини і пандемія сприяють створенні культури роботу з дому, необхідності гнучкого графіку та комунікації через відео-зв'язок. Якщо це закріпиться, то для жінок і матерів, які все ще витрачають на домашні обов'язки більше часу – це дуже і дуже позитивно.

– Ми бачимо тренд більшої залученості чоловіків до догляду за дітьми і домашніх обов'язків зараз. Цей перерозподіл обов'язків у домогосподарстві, ймовірно, може мати вплив на гендерні ролі і ринок праці.