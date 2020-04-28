Декілька висновків зі скандалу з Регіною Тодоренко

Насильство починається не з удару. Удару передує психологічний терор.

В одном из приютов я познакомилась с молодой женщиной – муж ее уничтожал психически за то, что она ему… нарожала детей!

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То есть он не хотел предохраняться, его не волновало, как скажутся на здоровье его жены четыре беременности подряд, зато нашел себе объект для извержения своей жестокости.

Уверена, на эту историю найдутся реакции: "сама виновата/почему позволяла?"

А ведь у каждой жертвы насилия есть на это ответ. Он свой, и она имеет на него право. Психологи объясняли мне, что они никогда не вымагают у женщины причины, почему она жила с тираном – они работают над тем, чтобы она к нему не вернулась.

Ведь о своих ошибках она все понимает и так, обратившись за помощью.

Теперь к сути. История с Региной Тодоренко преподнесла нам всем несколько звонких уроков:

1. Лидеры мнений нынешнего поколения – это люди, за которыми все массово следят не потому, что они – супер эксперты в любой социальной теме! А потому что они умело показывают свою искрящуюся жизнь в соц сетях! У них нет ставней на окнах быта и личных перипетий! Любая их экспертная оценка, и особенно в острой тематике – это гигантский риск быть сверженным со своего же пьедестала!

2. Свержение происходит стремительно и жестоко. Кричащие "поборники" борьбы с насилием делают из объекта своего гнева ту же жертву насилия, не взирая на ее раскаяние и даже покаяние! Не напоминает историю той, что "нарожала"? Вроде, и не хватило чего-то (одной самолюбия, второй понимания темы), чтобы избежать такой ситуации, но расплата за содеянное в разы жестче-чудовищная публичная инквизиция!

3. Не так страшно насилие, как невозможность его искоренить в нашем обществе. Мы боремся с домашним насилием, боясь, что дети и подростки, видя это дома, переймут такую модель. Но пока будут осуществляться эти публичные казни, столько и будет закладываться в молодые головы жестокость, как норма.

Сегодня массовая травля в сетях – это новое орудие уничтожения! Уничтожения без возможности объясниться или быть выслушанным! Уничтожения милосердия! Уничтожения на поражение!