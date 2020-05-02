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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Наталія Микольська
      Член наглядових рад Центру Trade +, TechUkraine, SheExports і Укргідроенерго

      Насильство, стрес і страх втратити доходи: правда про карантинні будні

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      Як карантин змінив наші будні?
      Як карантин змінив наші будні? / ukrhealth

      Робота і життєвий баланс – нереальні при роботі з дому в час карантину і збільшення тривалості робочого часу. А жінки взагалі на передовій карантину і є найбільш економічно вразливими.

      Основне з публікації від Bloomberg про роботу вдома і Forbes Women про нове дослідження шодо впливу COVID-19 на гендерну рівність.

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      Що змінилося після карантину?

      – Кордони між робочим і не робочим часом стираються, люди працюють більше;

      Страх втратити доходи – люди працюють більше і беруться за більші об'єми;

      – Власники компаній – навантаження щодо виживання бізнесу в кризу і роботи з командою;

      Стрес від ситуаціїї, страху втратити дохід, роботи в незручних умовах тільки ускладнюють ситуацію;

      Домашні обов'язки і діти – все це теж на порядку денному, оскільки це нереально комусь делегувати.

      Жінки та передові лінії з COVID-19

      – Через те, що жінки традиціно виконували більше домашньої неоплачуваної роботи – зараз навантаження на них тільки зросло, а особливо на жінок з дітьми. Як показує опитування в США, жінки частіше, ніж чоловіки, стверджують, що їх життя було порушено через коронавірус;

      – Жінки перебувають на передовій COVID-19 – 80% медичних працівників в США;

      – Наслідки цієї кризи для жінок будуть ще складнішими. Попередні кризи, як правило, зачепили чоловіків більше, ніж жінок. Ця інша – вплив на індустрії високою з часткою зайнятості жінок, такі сфера послуг як: ресторани, готелі, індустрія краси;

      – Наслідки закриття шкіл і садків:

      Навіть без пандемії матері в США, які працюють, в чотири рази частіше, ніж батьки, беруть відгули чи залишаютьс вдома, якщо діти хворіють. Зараз, коли обидва батьки працюють з дому, "мабуть, очікується, що жінки візьмуть на себе більше керування домогосподарством – особливо, якщо діти перебувають вдома – з метою створення кращого робочого середовища для чоловіка-партнера". Це може, потім погіршити гендерний розрив у оплаті праці та просуванні по службі.

      А матері-одиначки повинні самостійно впоратися з вимогами догляду за дитиною. (Батьки-одинаки також стикаються з цим питанням, але у США майже в шість разів більше дітей живе лише з матір'ю порівняно з батьком).

      Питання домашнього насильства, в час, коли люди знаходяться 24 години на добу під одним дахом, в тому числі зі своїми діть.

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      З позитиву – карантини і пандемія сприяють створенні культури роботу з дому, необхідності гнучкого графіку та комунікації через відео-зв'язок. Якщо це закріпиться, то для жінок і матерів, які все ще витрачають на домашні обов'язки більше часу – це дуже і дуже позитивно.

      – Ми бачимо тренд більшої залученості чоловіків до догляду за дітьми і домашніх обов'язків зараз. Цей перерозподіл обов'язків у домогосподарстві, ймовірно, може мати вплив на гендерні ролі і ринок праці.

      Автор: Наталія Микольська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Діти і неповнолітні Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні дослідження Робота Школа Публікації Стрес
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