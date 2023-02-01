Зеленский в традиционном видеообращении отметил, что о позорных фактах стало известно вчера. 24 канал. Сегодня к организаторам вечеринок уже пришли с обысками правоохранители.

Кстати говоря Десятки обысков у разных лиц, – Зеленский в обращении рассказал о плодотворном дне для страны

Глава государства рассказал, что начали уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников, процессуальные действия продолжаются.

Факты издевательств над девушками... Насилию в Украине места не будет,

– подчеркнул президент.

Что известно о скандале

Ребята из Ивано-Франковска организовывали вечеринки в Киеве и публиковали видео в закрытых телеграмм-каналах. На них оскорбляли и унижали женщин.

Сами ребята рассказывали, что в Киев приехали, чтобы устроили охоту. Они накачивали девушек алкоголем, а также, как отмечают в сети, снотворным.

После огласки молодых людей пришла с обысками полиция. Двум ребятам, которые проходят по делу о "пьяных" вечеринках в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым – выдали повестки в военкомат.

Однако молодой человек и дальше не успокоился. Он обнародовал свое обращение на сервисе Тwitch. Говорит, мол, ничего противозаконного не сделал, а у девушек претензий нет. Кроме того, заявил, мол, хайп ему нравится.

Смотрите обращение Зеленского: видео