Глава государства отметил, что сегодня у нашего государства плодотворный день, сообщает 24 канал. Плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину.

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Президент рассказал об обысках и увольнениях

Зеленский отметил, что никому не дадут ослаблять Украину. Он поблагодарил всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства, а также правительство за оперативное кадровое реагирование. В частности, сегодня уволили руководителей таможни.

Мне доложили, что в отношении части из этих уволенных начаты дисциплинарные производства. К сожалению, в некоторых областях только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институционных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы в конце концов люди не пачкались на должностях,

– отметил президент.

Он добавил, что сегодня Служба безопасности Украины, ДБР, Бюро экономической безопасности и прокуратура в рамках открытых уголовных производств провели десятки обысков и других действий в разных регионах и в отношении разных лиц.

"Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу из реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости чувствуется. И справедливость будет обеспечена", – подчеркнул глава государства.

По его словам, особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки должны быть абсолютно такими же чистыми и честными, как внешние поставки для обороны нашего государства.

"Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах", – заявил Зеленский.

Также он отдельно поблагодарил работников Национальной полиции Украины, быстро отреагировавших на позорные факты, о которых стало известно вчера.

"Факты издевательств над девушками. Начато уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", – добавил глава государства.

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В Киев прибыл президент Австрии

Зеленский отметил, что сегодня был и достаточно активный дипломатический день – Украину посетил президент Австрии вместе с несколькими министрами австрийского правительства.

Есть веские межправительственные договоренности, есть четкое понимание того, что Австрия не будет нейтральной в вопросах защиты жизни и Европы. Есть четкая австрийская позиция по осуждению российской агрессии и готовность в дальнейшем усиливать давление против России за террор. Благодарю господина президента Австрии, представителей австрийских городов, общин за то, что они вместе с Украиной,

– заметил президент.

Также 1 февраля он провел несколько оперативных совещаний с украинскими военными. На Востоке фиксируют определенное увеличение наступательных действий оккупантов.

"Ситуация становится еще более жесткой. Спасибо всем нашим воинам, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине устойчивость. Мы стойко прошли все это время – с февраля до февраля", – добавил глава государства.

По его словам, враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России. В таких условиях все украинцы должны быть особенно объединены, особенно сосредоточены на государственных интересах и как следствие – особенно устойчивы.

"Уверен, что такими и будем. Вечером подписал уже традиционные указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам получать необходимое оружие! Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.