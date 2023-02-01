Глава держави зауважив, що сьогодні у нашої держави плідний день, повідомляє 24 Канал. Плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну.

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Президент розповів про обшуки та звільнення

Зеленський зазначив, що нікому не дадуть послаблювати Україну. Він подякував усім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права й держави, а також уряду за оперативне кадрове реагування. Зокрема, сьогодні звільнили керівників митниці.

Мені доповіли, що стосовно частини з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах,

– зазначив президент.

Він додав, що сьогодні Служба безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки та прокуратура в межах відкритих кримінальних проваджень провели десятки обшуків та інших дій у різних регіонах і щодо різних осіб.

"Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість буде забезпечена", – наголосив глава держави.

За його словами, особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони та загалом Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі повинні бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для оборони нашої держави.

"Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах", – заявив Зеленський.

Також він окремо подякував працівникам Національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора.

"Факти знущань з дівчат. Розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильству в Україні місця не буде", – додав глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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