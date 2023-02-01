Зеленський у традиційному відеозверненні зауважив, що про ганебні факти стало відомо вчора, передає 24 канал. Сьогодні до організаторів вечірок вже прийшли з обшуками правоохоронці.

До речі Десятки обшуків у різних осіб, – Зеленський у зверненні розповів про плідний день для країни

Глава держави розповів, що розпочали кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників, процесуальні дії тривають.

Факти знущань з дівчат...Насильству в Україні місця не буде,

– наголосив президент.

Що відомо про скандал

Хлопці з Івано-Франківська організовували вечірки у Києві та публікували відео в закритих телеграм-каналах. На них ображали та принижували жінок.

Самі хлопці розповідали, що до Києва приїхали, аби влаштували полювання. Вони накачували дівчат алкоголем, а також, як зазначають у мережі, снодійним.

Після розголосу до молодиків завітала з обшуками поліція. Двом хлопцям, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом – видали повістки до військкомату.

Однак молодик й далі не заспокоївся. Він оприлюднив своє звернення на сервісі Тwitch. Каже, мовляв, нічого протизаконного не зробив, а дівчата претензій не мають. Крім того, заявив, мовляв, хайп йому до вподоби.

Дивіться звернення Зеленського: відео