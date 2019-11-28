"Насильник" Иванисов солгал о своем образовании в биографии: фотодоказательство

Народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из фракции "Слуга народа", отметил в биографии, что учился в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Однако в обоих вузах эту информацию опровергли.

Данные о получении образования указаны в биографиях, которые размещены на сайте Ровненского облсовета, на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте Иванисова на округе, где он избрался как мажоритарщик.

К слову: "Насильника" Иванисова исключили из фракции и партии "Слуга народа"

Издание "Четвертая власть" отправило запросы в учебные заведения. В Запорожском и Бердянском университетах сообщили, что депутата нет в списках студентов, которые получали у них дипломы об образовании.



Биография Иванисова на сайте Ровненского облсовета



Информация о Романе Иванисове на сайте "Слуги народа"

Кроме этого, журналисты обратились к помощнице Иванисова, чтобы та предоставила копии или исходные данные его дипломов. Однако ответа они не получили.



Ответ Запорожского государственного университета на запрос журналистов



Ответ Бердянского университета на запрос журналистов

Что известно о Романе Иванисове? В Раду IX созыва он прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровненская область), его выдвигала партия "Слуга народа". Кроме этого стал членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики. Однако недавно его исключили из пропрезидентской партии из-за громкого скандала.



В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость вроде погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.



Впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Между тем в ГПУ сообщили, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не подтверждена. Проверка пока продолжается.



Однако в случае опровержения информации об изнасиловании пребывание Иванисова в партии "Слуга народа" будет возобновлено.