09:12
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      "Насильник" Иванисов солгал о своем образовании в биографии: фотодоказательство

      5 Читати новину українською
      Роман Иванисов / Фото из соцсетей

      Народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из фракции "Слуга народа", отметил в биографии, что учился в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Однако в обоих вузах эту информацию опровергли.

      Данные о получении образования указаны в биографиях, которые размещены на сайте Ровненского облсовета, на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте Иванисова на округе, где он избрался как мажоритарщик.

      К слову: "Насильника" Иванисова исключили из фракции и партии "Слуга народа"

      Издание "Четвертая власть" отправило запросы в учебные заведения. В Запорожском и Бердянском университетах сообщили, что депутата нет в списках студентов, которые получали у них дипломы об образовании.

      біографія іванісов
      Биография Иванисова на сайте Ровненского облсовета

      іванісов біографія
      Информация о Романе Иванисове на сайте "Слуги народа"

      Кроме этого, журналисты обратились к помощнице Иванисова, чтобы та предоставила копии или исходные данные его дипломов. Однако ответа они не получили.

      іванісов
      Ответ Запорожского государственного университета на запрос журналистов

      іванісов біографія освіта
      Ответ Бердянского университета на запрос журналистов

      Что известно о Романе Иванисове? В Раду IX созыва он прошел благодаря победе в мажоритарном округе №153 (Ровненская область), его выдвигала партия "Слуга народа". Кроме этого стал членом Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики. Однако недавно его исключили из пропрезидентской партии из-за громкого скандала.

      В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова приговорил Запорожский областной суд к 3,6 года лишения свободы – за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость вроде погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.

      Впоследствии пресс-служба ГПУ опровергла это заявление Рябошапки. Между тем в ГПУ сообщили, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисова не подтверждена. Проверка пока продолжается.

      Однако в случае опровержения информации об изнасиловании пребывание Иванисова в партии "Слуга народа" будет возобновлено.

      Сколько денег заробичатне перечислят в Украину до конца года: невероятная сумма
      сегодня
      598
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Роман Иванисов Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      сегодня , 09:00 Обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех
      Павло Казарін 6
      Как изменится курс доллара к Новому году?
      сегодня , 08:49 Как изменится курс доллара к Новому году?
      Ярослав Голобородько 1074
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      91
      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      сегодня , 08:15 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 495
      Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах
      сегодня , 07:48 Нормандская встреча и газ: будет ли шантажировать Путин Зеленского на переговорах
      Інна Жолобович 261
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук