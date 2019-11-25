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      "Насильника" Иванисова исключили из фракции и партии "Слуга народа"

      140 Читати новину українською
      Роман Иванисов / Соцсети

      Народного депутата Романа Иванисова исключили из состава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте. Также политика исключили из состава одноименной партии.

      Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, решение об исключении Иванисова как из партии, так и фракции в политсиле уже приняли, пишет "Интерфакс-Украина".

      Кстати! Зеленский не отрицает дальнейших исключений из фракции

      На ближайшем пленарном заседании украинского парламента об исключении из фракции Иванисова должен объявить председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Вполне вероятно, произойдет это 3 декабря. Именно тогда состоится первое пленарное заседание после недельного перерыва. В течение недели 25 – 29 ноября депутаты должны работать в комитетах.

      Что предшествовало этому решению

      После того, как получила огласку информация, что "слуга народа" Роман Иванисов имел в свое время судимость за изнасилование, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств он должен приостановить членство во фракции и партии. Но в случае опровержения информации об изнасиловании его пребывание будет восстановлено.

      Кроме того, похожим заявлением отметился и украинский президент Владимир Зеленский, который является основателем партии "Слуга народа". Гарант, в частности, отметил, заставит Иванисова сложить мандат, если будет подтверждена информация об изнасиловании.

      Правда, сам Иванисов решил не ждать решения своей политсилы и объявил, что прекращает членство во фракции "Слуга народа" на время проверки информации об изнасиловании.

      Советуем ознакомиться! "Слуга народа" Роман Иванисов: что известно о его прошлом и судимости

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Роман Иванисов Новости политики
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